Килиан Мбаппе: главная цель - выиграть Лигу чемпионов, а не "Золотой мяч"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе признался, что больше мечтает выиграть Лигу чемпионов, а не "Золотой мяч"."Самая главная цель - выиграть Лигу чемпионов, а не "Золотой мяч". "Золотой мяч" не будет в истории. Футбол - командный вид спорта. Если бы я играл в теннис, то для меня в приоритете был бы "Золотой мяч", поскольку в теннисе ты играешь один. В футболе же все иначе. Кроме того, я думаю, если ты хочешь получить "Золотой мяч", для начала нужно выиграть Лигу чемпионов", - цитирует Мбаппе ESPN.