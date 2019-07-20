Тухель: с Неймаром всё ясно, а с Дембеле я общался год назад в Сингапуре

Наставник "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель рассказал о своих отношениях с бразильским нападающим команды Неймаром и отметил, что общался год назад с полузащитником "Барселоны" Усманом Дембеле, с которым ранее работал в дортмундской "Боруссии"."Ситуация между мной и Неймаром ясна. Теперь все дела – между клубом и Неймаром. Утром он впервые тренировался с командой. До этого он тренировался индивидуально. Он поедет с нами в Китай, там продолжит тренироваться и после этого будет выходить в составе.Общался ли я с Дембеле? Не нужно ничего выдумывать. Я действительно болтал с Усманом по телефону, но это было год назад. Тогда я был в Сингапуре", – приводит слова Тухеля Sky Sport Deutschland.Напомним, что Неймар хочет этим летом покинуть французскую команду и вернуться в "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год.Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил "ПСЖ" за Неймара Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо и € 40 млн.