"Монако" в меньшинстве вновь не смог одержать победу в чемпионате Франции

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Монако" дома сыграл вничью с "Нимом" со счетом 2:2.



Чемпионат Франции



3 тур



Голы: Слимани, 40, Бен-Йеддер, 45+1, Филиппото, 72, Данке, 82



Монако: Леком, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Силва (Траоре, 83), Оньекуру (Панцо, 74), Мартинш, Бен-Йеддер (Диаш, 58, Слимани



Ним: Бернардони, Мигель, Ландре, Алакуш, Пакье, Фомба (Сарр, 69), Ферхат, До (Данке, 81), Валь (Дулевич, 60), Филиппото, Рипар



Предупреждения: Слимани, 13



Удаления: Жемерсон, 55