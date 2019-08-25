В матче 3-го тура чемпионата Франции "Монако" дома сыграл вничью с "Нимом" со счетом 2:2.
Чемпионат Франции
3 тур
Голы: Слимани, 40, Бен-Йеддер, 45+1, Филиппото, 72, Данке, 82
Монако: Леком, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Силва (Траоре, 83), Оньекуру (Панцо, 74), Мартинш, Бен-Йеддер (Диаш, 58, Слимани
Ним: Бернардони, Мигель, Ландре, Алакуш, Пакье, Фомба (Сарр, 69), Ферхат, До (Данке, 81), Валь (Дулевич, 60), Филиппото, Рипар
Предупреждения: Слимани, 13
Удаления: Жемерсон, 55
"Монако" в меньшинстве вновь не смог одержать победу в чемпионате Франции
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