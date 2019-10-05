Анхель Ди Мария опроверг информацию о проблемах Икарди с адаптацией в "ПСЖ"

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария опроверг информацию о проблемах аргентинского нападающего Мауро Икарди с адаптацией во французском клубе."Всегда одно и то же дерьмо. Выдумки прессы, к которым мы уже привыкли. Иногда кажется, что лучше отрицать это, но потом понимаешь, что это бесполезно. С одной стороны, подобные слухи смешат меня, с другой — делают больно, потому что начинаю переживать на пустом месте. Икарди адаптируется к команде и к городу в нормальном режиме. Он немного обеспокоен из-за того, что семья не рядом с ним, но он приспосабливается. Помогаем ему интегрироваться как можно скорее", - цитирует Ди Марию Mundo Deportivo.