Виллаш-Боаш рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, работающий с "Марселем", рассказал, где планирует завершить тренерскую карьеру, а также признался, что хочет стать президентом "Порту"."У меня есть амбиции и желание стать президентом "Порту". В следующее воскресенье я буду отмечать 10-летие с момента начала тренерской карьеры. Надеюсь закончить карьеру в "Марселе" с трофеем, меня здесь отлично приняли. Вероятно, это будет последний мой клуб", — цитирует Виллаш-Боаша O Jogo.Португальский тренер работал с "Зенитом" с 2014 по 2016 год. В 2019 году Виллаш-Боаш возглавил "Марсель", который после 9 туров набрал 13 очков и занимает 8-е место в Лиге 1.