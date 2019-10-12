» » Виллаш-Боаш рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Виллаш-Боаш рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, работающий с "Марселем", рассказал, где планирует завершить тренерскую карьеру, а также признался, что хочет стать президентом "Порту".

"У меня есть амбиции и желание стать президентом "Порту". В следующее воскресенье я буду отмечать 10-летие с момента начала тренерской карьеры. Надеюсь закончить карьеру в "Марселе" с трофеем, меня здесь отлично приняли. Вероятно, это будет последний мой клуб", — цитирует Виллаш-Боаша O Jogo.

Португальский тренер работал с "Зенитом" с 2014 по 2016 год. В 2019 году Виллаш-Боаш возглавил "Марсель", который после 9 туров набрал 13 очков и занимает 8-е место в Лиге 1.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Виллаш-Боаш Лига 1 Марсель
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Матвеев: начал следить за Клоппом, когда он еще возглавлял "Майнц"
Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно
Игрок "Ростова" запустил новый челлендж
Кулибали — приоритетная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры
Фернандес и Баринов не тренируются со сборной России перед матчем с Кипром 7
Блан ради работы в "Манчестер Юнайтед" откажет "Лиону"
Кипрский тренер "Спартака": игроки сборной России напоминают роботов 1
"Барселона" предложит Месси контракт на 10 лет
Виллаш-Боаш рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру 1
Ари признан лучшим футболистом "Краснодара" в сентябре
Виллаш-Боаш: у "Марселя" нет денег на трансферы
У "Барселоны" пять кандидатов на замену Суаресу 1
Черчесов опубликовал пост в инстаграме в преддверии матча с Кипром 5
Нойштедтер: "Динамо" надо быть наглее на поле, мы слишком добрые 2
Новиков: доволен настроем "Динамо", вижу, что у ребят глаза горят 1
Нойштедтер: ни разу не видел, чтобы кто-то смог обвести Марио Фернандеса даже на тренировках 2
Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа
В Англии хавбека "Спартака" Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией 4
"Балтика" провела урок физкультуры
"Армавир" посетил казачью школу-интернат
Школьники побывали на тренировке "Торпедо"
Д. Комбаров дебютировал в кино 7
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
Канте вновь получил травму
Чочиев — о фото с Кокориным: максимально долгожданная встреча 1
Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе
Сборная Уругвая в товарищеском матче победила Перу
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в пабе
Ван дер Сар рассказал, чем Де Лигт похож на Роналду
Все новости