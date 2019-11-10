Неймар отдохнул в Барселоне в субботу. "ПСЖ" в этот день проиграл в чемпионате Франции

Нападающий "ПСЖ" Неймар провел субботу в Барселоне.Бразилец опубликовал в своем инстаграме фотографию со своей подругой Натальей Бесью, которая занимается пиаром и периодически сопровождала футболиста на мероприятиях для прессы, когда он жил в Барселоне.По информации Mundo Deportivo, Неймар встретился с друзьями после игры между "Барселоной" и "Сельтой" (4:1) и устроил вечеринку в одной из гостиниц Барселоны."ПСЖ" в субботу проиграл "Бресту" в чемпионате Франции со счетом 1:2. Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.