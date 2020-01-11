"ПСЖ" заплатит "Монако" 35 млн евро, если Мбаппе продлит контракт или будет продан

"Монако" в ближайшее время может получить еще 35 миллионов от "ПСЖ" по условиям трансфера нападающего Килиана Мбаппе.Парижане арендовали Мбаппе летом 2017 года с обязательным выкупом и в общей сложности заплатили клубу из княжества 185 миллионов.Эта сумма может увеличиться до 220 миллионов, если 21-летний француз будет продан или продлит соглашение с "Пари Сен-Жермен", сообщает As со ссылкой на Le Parisien.Такой пункт был включен в контракт между "Монако" и "ПСЖ" при переходе игрока.Ранее сообщалось, что "Реал" может купить Мбаппе летом 2020 года. "ПСЖ" уже предложил игроку новый контракт, но он не примет решения о своем будущем до конца сезона.