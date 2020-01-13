Неймар: все знают, что произошло прошлым летом, но это уже в прошлом

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что он доволен отношениями с болельщиками клуба, и пообещал, что продолжит выкладываться ради них на 100%."Мой переход в "ПСЖ" стал одним из лучших эпизодов в моей футбольной жизни. Фанаты меня прекрасно приняли, а для меня отношения с ними играют важную роль.Все знают, что произошло прошлым летом, но это уже в прошлом. Сегодня я игрок "ПСЖ", продолжаю играть здесь и отдаю все свои силы. У нас прекрасные болельщики, и я ничего против них не имею. Они нас уважают и очень привязаны к клубу. Надеюсь, они будут поддерживать нас и дальше, а я продолжу делать то, ради чего они приходят на трибуны", — цитирует Неймара Goal.