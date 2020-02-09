"Самое главное, что набрали три очка. Было непросто, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Показали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа", — приводит слова Головина Sport24.
В текущем сезоне на счету 23-летнего российского полузащитника 27 матчей за "Монако" во всех турнирах, в которых Головин забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Во вчерашнем матче, 24-го тура чемпионата Франции, "Монако" обыграл на выезде "Амьен" 2:1, уступая по ходу игры и забив свои голы в концовке игры. На 85-й минуте счет сравнял Бен Йеддер, а уже в дополнительное время, усилиями Ислама Слимани, "монегаски" вырвали победу.
После этой победы в копилке "Монако" стала 35 очков, а сама команда поднялась на 5-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Головин: одержали важную победу и показали, что у нас есть характер
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу над "Амьеном" в 24-м туре чемпионата Франции.
Фото: ФК "Монако"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»