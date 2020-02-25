"Боруссия" хочет приобрести 17-летнего полузащитника "Ренна" за 60 миллионов евро

17-летний французский полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

Фото: Twitter

Эдуардо Камавинга является приоритетной целью для "Боруссии" в летнее трансферное окно.



Как сообщает France Football, "шмели" готовы заплатить за 17-летнего опорного полузащитника сумму до 60 миллионов евро.



Ранее СМИ сообщали, что мадридский "Реал" планирует подписать француза, так как видит в нём замену бразильцу Каземиро.



В сезоне 2019/2020 Камавинга сыграл в 33 матчах за "Ренн" во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей.