Эдуардо Камавинга является приоритетной целью для "Боруссии" в летнее трансферное окно.
Как сообщает France Football, "шмели" готовы заплатить за 17-летнего опорного полузащитника сумму до 60 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что мадридский "Реал" планирует подписать француза, так как видит в нём замену бразильцу Каземиро.
В сезоне 2019/2020 Камавинга сыграл в 33 матчах за "Ренн" во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей.
"Боруссия" хочет приобрести 17-летнего полузащитника "Ренна" за 60 миллионов евро
17-летний французский полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".
Фото: Twitter
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!