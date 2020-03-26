Скончался бывший тренер сборной Франции, с которым команда выиграла Евро-1984

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго скончался на 88-м году жизни, сообщает L'Equipe.

Фото - Goal.com

Родственники специалиста сообщили, что его смерть не связана с коронавирусной инфекцией. В последние годы Идальго испытывал проблемы со здоровьем.



Во время карьеры футболиста он дважды выигрывал чемпионат Франции и становился обладателем кубка страны. Идальго сыграл более 300 матчей за "Монако".



После окончания карьеры он возглавлял сборную Франции, с которой выиграл чемпионат Европы 1984 года. С "Марселем" тренер трижды выигрывал чемпионат страны.