"Я играю со многими опытными игроками, и это всегда позволяет мне учиться прогрессировать. Моим первым примером для подражания был Зидан, а затем Криштиану Роналду. Он так много выиграл и продолжает оставаться победителем", - цитирует Мбаппе The Mirror.
Мбаппе становится лучшим бомбардиром французского чемпионата последние два сезона.
Напомним, "ПСЖ" стал чемпионом минувшего сезона Лиги 1, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Роналду в нынешнем сезоне провел 32 матча, забил 25 голов и сделал 4 голевые передачи.
Мбаппе: моим первым примером для подражания был Зидан, а затем Криштиану Роналду
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе назвал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду примером для подражания.
Фото: © REUTERS
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