- Возможно, это был бы отличный проект на будущее. Думаю, очень важно выигрывать трофеи и не ограничивать себя в возможностях. Мне кажется, что в "ПСЖ" Головин как раз может найти то, чего сейчас не хватает его карьере, - цитируют футболиста Известия.
Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро. В завершившемся сезоне Лиги 1 24-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Всего в футболке "Монако" он 65 раз вышел на поле и оформил 7 мячей.
В марте Александр Головин подписал новый контракт с французским клубом до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Синама-Понголь: в "ПСЖ" Головин может найти то, чего сейчас не хватает его карьере
Экс-нападающий "Ростова" Флоран Синама-Понголь поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника "Монако" Александра Головина в "ПСЖ".
Фото: Gettyimages.ru
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