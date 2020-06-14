Фабрегас: в будущем кто-то в футболе объявит, что он гей

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о наличии в футбольных командах игроков с нетрадиционной секусальной ориентацией.

Фото: AFP

- В будущем кто-то в футболе объявит, что он гей. Поначалу каждый, возможно, сочтёт это странным, и я уверен, что некоторые глупые люди сделают некоторые необдуманные комментарии. Но тогда об этом объявит кто-то ещё, потом кто-то ещё, потом кто-то ещё. И тогда всё будет нормально, - цитирует Фабрегаса The Guardian.



Также Фабрегас добавил, что после нескольких каминг-аутов люди привыкнут к этому и будут относиться нормально.



Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. "ПСЖ" объявлен чемпионом Лиги 1. "Монако", в котором играет полузащитник Сеск Фабрегас расположился на 9-м месте.