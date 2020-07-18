Болельщики "ПСЖ" бойкотируют финальный матч Кубка Франции

Фанаты "ПСЖ" призывают бойкотировать финал Кубка Франции с "Сент-Этьеном".

- Очень жаль, что болельщикам "ПСЖ" выделили так мало мест. Мы даже не собираемся распределять билеты между собой и смотреть финал без большей части парижских болельщиков. Поэтому "ультрас" не будет присутствовать на финале Кубка. Мы надеемся, что наши игроки защитят цвета столицы и выиграют второй титул для столицы, - написано в заявлении фанатов.Болельщикам парижской команды было выделено 5 тысяч мест. Игра с "Сент-Этьеном" пройдет на "Стад де Франс". Начало 24 июля в 22.00 по мск.Напомним, в завершенном досрочно чемпионате Франции "ПСЖ" стал чемпионом.