"Бильярдный гол". Головин забил за "Монако" в ворота АЗ

"Бильярдный гол Сани Головина за "Монако" в товарищеском матче против "АЗ Алкмар", - говорится в твиттере Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Бильярдный гол Сани Головина за «Монако» в товарищеском матче против «АЗ Алкмар». Как вам? pic.twitter.com/vPPHFGWqE4— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) August 15, 2020
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист провел в Лиге 1 25 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.