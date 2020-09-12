По информации источник, француз хочет продолжить карьеру в испанском или английском чемпионате. Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи говорил, что ни Мбаппе, ни Неймар не покинут клуб в ближайшее время.
Напомним, что Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. С парижанами 21-летний футболист трижды выигрывал чемпионат Франции. В минувшем сезоне Лиги 1 Мбаппе в 20 матчах забил 18 голов.
Источник: The Times
Мбаппе сказал руководству "ПСЖ", что покинет клуб летом 2021 года
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сообщил руководству клуба о желании покинуть команду по окончании нынешнего сезона.
Фото: "ПСЖ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!