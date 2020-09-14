Неймар: жалею только, что не ударил эту сволочь по лицу

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал свой конфликт с защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Фото: ФК "ПСЖ"

"Жалею только об одном, что не ударил эту сволочь по лицу. VAR легко разглядел мою "агрессию". А теперь я очень хотел бы посмотреть повтор момента, где меня называют обезьяной и сукиным сыном", - написал Неймар в "твиттере".



Встреча между "ПСЖ" и "Марселем" завершилась победой гостей с минимальным счетом. По итогам игры было показано 12 желтых и 5 красных карточек из-за послематчевой потасовки футболистов, в ходе которой Неймар ударил по голове футболиста "Марселя" Гонсалеса. После матча бразилец обвинил защитника в расизме.