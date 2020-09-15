"ПСЖ" анализирует видео, на котором зафиксировано, что Гонсалес назвал Неймара "обезьяной"

"ПСЖ" создал специальную группу, чтобы доказать проявления расизма защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в отношении форварда "ПСЖ" Неймара.

Фото: Getty Images

Сообщается, что французская телекомпания Telefoot Chaine, которая освещала этот матч, настаивала на том, что у них нет доказательств инцидента. Однако, как сообщают французские СМИ, клуб находится в процессе анализа изображений с другой камеры, принадлежащей BeIN Sports. С этой камеры матч транслировался на Ближнем Востоке.



Сообщается, что "ПСЖ" удается находить кадры, подтверждающие правдивость обвинений Неймара. Оперативная группа парижан анализирует каждый ракурс компании BeIN Sports и теперь, скорее всего, сможет доказать, что Гонсалес на испанском языке назвал Неймара "обезьяной".



Напомним, в потасовке в концовке матча "ПСЖ" - "Марсель" нападающий парижан ударил защитника соперников за проявления расизма. За удар соперника по голове Неймар получил красную карточку. Уходя с поля, бразилец сказал резервному судье, что футболист "Марселя" - расист. Неймар заявил, что Гонсалес назвал его "чертовым черным" и "грязной обезьяной".



Источник: Le Parisien