У защитника "ПСЖ" Берната диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Защитник "ПСЖ" Хуан Бернат выбыл на долгий срок из-за травмы.

Global Look Press

Как сообщает пресс-служба французского клуба, у 27-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. Травму Бернат получил в матче против "Метца".



Отмечается, что о сроках восстановления футболиста будет объявлено позже.