Как сообщает пресс-служба французского клуба, у 27-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. Травму Бернат получил в матче против "Метца".
Отмечается, что о сроках восстановления футболиста будет объявлено позже.
У защитника "ПСЖ" Берната диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Защитник "ПСЖ" Хуан Бернат выбыл на долгий срок из-за травмы.
Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!