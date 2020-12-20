Трагедия на матче французского чемпионата: после игры погиб сотрудник стадиона

В матче 16 тура Лиги 1 "Лорьян" - "Ренн" (0:3) произошел трагический несчастный случай, повлекший смерть работника стадиона.

После окончания календарной встречи 16 тура чемпионата Франции между "Лорьяном" и "Ренном" (0:3) на стадионе "Стад дю Мустуар" произошел несчастный случай, повлекший смерть сотрудника арены, сообщают французские СМИ. Примерно через 10 минут после финального свистка на работника, обслуживающего поле, рухнул габаритный агрегат для обогрева газона.

Пострадавшего смогли извлечь из-под тяжелой конструкции только с помощью дежуривших на матче пожарных. В больницу он попал через 45 минут после происшествия, его жизнь врачи спасти не смогли. Погибшему сотруднику "Стад дю Мустуар" было 38 лет, он был отцом троих детей.

Источник: L`Equipe

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Теги: Лига 1 Лорьян Ренн
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