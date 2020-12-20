Трагедия на матче французского чемпионата: после игры погиб сотрудник стадиона

В матче 16 тура Лиги 1 "Лорьян" - "Ренн" (0:3) произошел трагический несчастный случай, повлекший смерть работника стадиона.

Accident dramatique ? Lorient apr?s le match face ? Rennes



Un grave accident impliquant un jardinier s'est d?roul? une dizaine de minutes apr?s le match entre Lorient et Rennes (0-3), ce dimanche sur la pelouse du stade du Moustoir https://t.co/LGx9ZjjPjQ pic.twitter.com/2DhTwMgTrQ — L'?QUIPE (@lequipe) December 20, 2020

После окончания календарной встречи 16 тура чемпионата Франции между "Лорьяном" и "Ренном" (0:3) на стадионе "Стад дю Мустуар" произошел несчастный случай, повлекший смерть сотрудника арены, сообщают французские СМИ. Примерно через 10 минут после финального свистка на работника, обслуживающего поле, рухнул габаритный агрегат для обогрева газона.Пострадавшего смогли извлечь из-под тяжелой конструкции только с помощью дежуривших на матче пожарных. В больницу он попал через 45 минут после происшествия, его жизнь врачи спасти не смогли. Погибшему сотруднику "Стад дю Мустуар" было 38 лет, он был отцом троих детей.Источник: L`Equipe