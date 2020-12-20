Трагедия на матче французского чемпионата: после игры погиб сотрудник стадиона

Accident dramatique ? Lorient apr?s le match face ? Rennes— L'?QUIPE (@lequipe) December 20, 2020
Un grave accident impliquant un jardinier s'est d?roul? une dizaine de minutes apr?s le match entre Lorient et Rennes (0-3), ce dimanche sur la pelouse du stade du Moustoir https://t.co/LGx9ZjjPjQ pic.twitter.com/2DhTwMgTrQ
После окончания календарной встречи 16 тура чемпионата Франции между "Лорьяном" и "Ренном" (0:3) на стадионе "Стад дю Мустуар" произошел несчастный случай, повлекший смерть сотрудника арены, сообщают французские СМИ. Примерно через 10 минут после финального свистка на работника, обслуживающего поле, рухнул габаритный агрегат для обогрева газона.
Пострадавшего смогли извлечь из-под тяжелой конструкции только с помощью дежуривших на матче пожарных. В больницу он попал через 45 минут после происшествия, его жизнь врачи спасти не смогли. Погибшему сотруднику "Стад дю Мустуар" было 38 лет, он был отцом троих детей.
Источник: L`Equipe