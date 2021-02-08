Напомним, 7 февраля Головин забил три гола и сделал результативный пас в матче с "Нимом".
Радимов заявил, что перерыв в выступлениях Головина, произошедший из-за травмы, пошел ему на пользу. Тренер "Зенита-2" добавил, что Александр может перейти в один из ведущих европейских клубов по завершении предстоящего континентального первенства.
"Во время пандемии, когда Головин получил травму, он также получил необходимую передышку. Она пошла ему на пользу. К чемпионату Европы он может подойти в хорошей форме. Данный турнир — витрина, и, если сборная России хорошо выступит, можно рассчитывать, что он перейдет в один из ведущих клубов Европы", - заявил Радимов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Головин провел девять матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Радимов: после Евро Головин может перейти в один из ведущих клубов
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине после его выступления в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом" (4:3).
Фото: Reuters
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