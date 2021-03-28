Агент Головина: Саша без футбола – это атомная бомба. "Севилья" проявляла интерес

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о будущем футболиста.

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– Для нас самое главное – это играть, потому что Саша без футбола – это атомная бомба, которая взорвется. Поэтому мы садимся вместе и обсуждаем все варианты, также прислушиваемся к мнению Леонида Викторовича Слуцкого, это для него как второй папа. Его мнение важно.

Сейчас есть определенный интерес клубов – к примеру, "Севилья" пробивала ситуацию, – сказал Клюев в эфире передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".



Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года за компенсацию в размере 30 млн евро. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей во всех турнирах за "монегасков", забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. В феврале 24-летний россиянин был признан лучшим игроком команды Нико Ковача.



После 30 туров "Монако" занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Лиги 1, уступая лидирующему "Лиллю" четыре очка. Следующую игру красно-белые проведут 3 апреля, их соперником станет "Метц".