Французская гандболистка разочарована тем, что Месси помещен на обложку L’equipe

L’histoire se r?p?te … on ne m?rite pas la une @lequipe ? https://t.co/qyKksm9dwe— Cl?opatre darleux (@CleoDarleux) August 9, 2021
— История повторяется… Мы не заслуживаем первой полосы? — написала Дарле в своём "твиттере".
В финальном матче соревнований, проходившем на Олимпийских играх в Токио восьмого августа, женская сборная Франции по гандболу противостояла атлетам из России. Команда Дарле переиграла соперниц со счетом 25:30.
В итоговом протоколе соревнований Россия заняла пятое место, имея в своём активе двадцать золотых медалей. Франция расположилась на восьмой строчке.