Французская гандболистка разочарована тем, что Месси помещен на обложку L’equipe

Французская гандболистка Клеопатра Дарле высказала недовольство размещением Лионеля Месси на обложке газеты L’equipe.

Отметим, что на летних Олимпийских играх в Токио женская сборная по гандболу завоевала золотые медали, однако этого оказалось недостаточно для попадания на первую страницу известного издания.— История повторяется… Мы не заслуживаем первой полосы? — написала Дарле в своём "твиттере".В финальном матче соревнований, проходившем на Олимпийских играх в Токио восьмого августа, женская сборная Франции по гандболу противостояла атлетам из России. Команда Дарле переиграла соперниц со счетом 25:30.В итоговом протоколе соревнований Россия заняла пятое место, имея в своём активе двадцать золотых медалей. Франция расположилась на восьмой строчке.