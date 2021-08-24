"Мы часто говорим про открытые шипы, прямую и согнутую ногу, но забываем, что вот так за мяч не борются. Здесь нога (у Головина) была поднята и понятно, что было намерение сыграть не в мяч, а в ногу.
Он попал сопернику в голень и мог нанести серьезную травму. Здесь есть и скорость, и агрессия… Все говорит за то, чтобы показать красную карточку. Для меня это бесспорный момент.
Зато Головин приедет в сборную России пораньше — это уже плюс для нас", — передаёт слова Николаева "Матч ТВ".
Матч между "Монако" и "Лансом" завершился победой последних. Встреча закончилась со счётом 2:0. Второй мяч "Ланс" забил после удаления российского полузащитника.
В первых трёх турах французского чемпионата "Монако" удалось набрать только один зачётный балл.
"Ланс" входит в пятёрку лучших команд Лиги 1, имея в своём активе после трёх встреч пять очков.
Ранее сообщалось, что Александр Головин получил вызов в национальную команду. Первый матч под руководством нового главного тренера сборной России Валерия Карпина игроки проведут в начале сентября против Хорватии. Встреча состоится в Москве в 21:45 по местному времени.
Арбитр Николаев - об удалении Головина: так за мяч не борются, для меня это бесспорный момент
Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о правомерности удаления полузащитника "Монако" Александра Головина в матче третьего тура Лиги 1 против "Ланса.
Фото: инстаграм Александра Головина
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