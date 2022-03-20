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Головин прокомментировал разгромную победу "Монако" над "ПСЖ"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал разгромную победу своей команды над "Пари-Сен Жермен" в матче 29-го тура Лиги 1.
Фото: Getty images
Игра на стадионе "Луи ll" завершилась со счетом 3:0. Дубль у монегасков на счету нападающего Виссама Бен Йеддера, еще один гол забил форвард Кевин Фолланд.

Александр Головин вышел в стартовом составе "Монако" и был заменен на 69-й минуте, результативными действиями россиянин не отметился.

"Очень рад, что получилось выиграть такой матч. Победу эту мы полностью заслужили. Она абсолютно справедлива. Со здоровьем сейчас никаких проблем нет. Да, был определенный отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас все хорошо. Здорово, что сыграл сегодня в стартовом составе и помог команде одержать победу", - цитирует Головина Sport24.

"Монако" после этой победы набрал 44 очка и располагается на 7-м месте в таблице чемпионата Франции. "Пари Сен-Жермен" продолжает лидировать в чемпионате Франции, имея в своем активе 65 очков. Отрыв от второго места составляет 13 очков.

Напомним, на этой неделе "Монако" вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской "Браге".

Следующий матч "Монако" проведет 3 апреля против "Меца".


Теги: Головин Монако ПСЖ Лига 1
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