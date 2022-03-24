Платини - об истечении контракта Мбаппе с «ПСЖ»: возможно, это к лучшему

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что скорое истечение контракта с «ПСЖ» для Килиана Мбаппе может пойти игроку на пользу.

Фото: AFP

По словам функционера, у французского форварда есть все шансы стать большой звездой надолго и брать любые награды. Но, отметил Платини, футболисту следовало бы проще относиться к игре, получать от нее удовольствие.



«Сейчас Мбаппе – лучший французский футболист, у него есть все возможности стать лучшим игроком мира и выиграть «Золотой мяч» не один раз», – цитирует Платини RMC Sport.



Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Трансфер нападающего из «Монако» обошелся клубу в 135 млн евро и 45 млн в виде бонуса. В нынешнем сезоне форвард сыграл в 26 матчах Лиги 1, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.