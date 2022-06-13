"Монако" отказал "Ньюкаслу" продать Головина за 40 млн? Это полный бред. Почему-то такое пишут только в России, но в Европе футболиста по фамилии Головин никто не знает, во Франции его не особо воспринимают… А нам рассказывают, что он тащит, забивает и отдаёт…
В "Монако" очень много игроков, которых после двух сезонов продают за большие деньги, а Головин играет четвёртый сезон и никак не уедет", - цитирует агента Metaratings.
Головин стал игроком "Монако" после чемпионата мира 2018 в России. В минувшем сезоне чемпионата Франции российский полузащитник вышел на поле в 27-ми матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
"Монако" второй сезон подряд становится бронзовым призером национального первенства – монегаски записали на свой счет 69 очков в 38-ми играх. В Лиге Европы французский гранд занял первое место в группе с "Реалом" из Сосьедада, "ПСВ" и "Штурмом". В рамках плей-офф подопечные Филиппа Клемана остановились на стадии 1/8 финала.
Агент Лахтер: в Европе Головина никто не знает, а нам рассказывают, что он "Монако" тащит
Футбольный агент Деннис Лахтер высказался об интересе к полузащитнику "Монако" Александру Головину со стороны европейских клубов.
Фото: AFP