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Агент Головина рассказал, как игрок чувствует себя в "Монако"

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии его клиента и планах на следующий сезон.
Фото: Getty Images
"Александр отлично себя чувствует в "Монако". Прошло уже две контрольные игры. Всё хорошо, всё по плану. Цели на предстоящий сезон? Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата", - цитирует Головина "Чемпионат".

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В прошедшем сезоне россиянин провел 40 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Контракт Головина с монегасками рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 25 млн евро.

"Монако" в прошедшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1. По ходу сезона команду покинул главный тренер Нико Ковач, которого заменил Филипп Клеман.


Монако Головин
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