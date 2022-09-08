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Головин рассказал, какой совет дал ему Фабрегас после отстранения сборной России

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился деталями разговора с Сеском Фабрегасом об отстранении сборной России.
Фото: Getty Images
"Помню, разговаривали с Сеском Фабрегасом, с которым у нас сложились очень хорошие отношения. Он сказал: "Старайся не думать об этом, просто работай. Понятно, что матчи за сборную — самые главные, поскольку ты играешь за страну. Выход один — продолжай работать, и рано или поздно все наладится". Так и делаю", - цитирует Головина "СЭ".

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим Россия не провела свои матчи в стыках к ЧМ-2022, куда попала после того, как заняла второе место в квалификационной группе, уступив в решающей встрече Хорватии (0:1).

Александр Головин и Сеск Фабрегас вместе выступали за "Монако" до лета этого года, когда испанский полузащитник ушел после истечения контракта с монегасками.


Головин Монако Фабрегас Сборная России
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