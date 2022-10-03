Головин был включен в сборную тура, которую составила французская L'Equipe.
Накануне "Монако" на своем поле разгромил "Нант" (4:1). Головин стал автором голевой передачи в этой игре.
"Попадание в символическую сборную тура - это приятно, конечно, но, честно говоря, не особо слежу за подобными рейтингами и сборными. Но повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками Лиги 1 очень приятно", - приводит слова Головина РИА Новости.
В нынешнем сезоне на счету Головина 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.
"Монако" в таблице чемпионата Франции занимает 5-е место, набрав в 9 матчах 17 очков. Свой следующий матч монегаски проведут 6 октября - дома "Монако" примет "Трабзонспор" в рамках Лиги Европы.
В Лиге 1 "Монако" в 10-м туре в гостях встретится с "Монпелье".
Головин: очень приятно быть в одной сборной тура с ведущими игроками Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отреагировал на попадание в символическую сборную 9-го тура французской Лиги 1.
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