- Конечно, признание болельщиков и такая оценка с их стороны это всегда приятно. Тем более, в ноябре мы смогли выйти в весеннюю часть Лиги Европы, что было важно для нас. Но, в любом случае, я должен разделить этот приз с партнёрами по команде. Такая оценка моей игры это, безусловно, и их заслуга тоже, - приводит комментарий Головина "Чемпионат".
В этом сезоне Головин сыграл в 22 встречах, забив 3 мяча и отдав 4 ассиста. В голосовании болельщиков россиянин опередил французского форварда и капитана команды Виссама Бен-Йеддер и немецкого игрока Кевина Фолланда. В ноябре Александр отметился одним забитым мячем и отдал две результативные передачи.
"Монако" в Лиге 1 занимает 6 место, набрав 27 очков. В Лиге Европы монегаски набрали 10 очков и заняли второе место. Это позволило подопечным Филиппа Клемана выйти в плеф-офф турнира.
Головин – о признании его лучшим игроком "Монако" в ноябре: такая оценка со стороны болельщиков всегда приятна
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал признание болельщиками его лучшим игроком в ноябре.
Фото: Global Look Press