– Саша работает всегда на максимуме. И на тренировках, и в играх. Он хочет достигать максимальных целей, — передает слова агента "СЭ".
"Монако" принимал на своем поле "Брест" вчера, 1 января 2023 года, в рамках 17-ого тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин забил единственный мяч в этой встрече, ставший для его команды победным. Случилось это 54-й минуте – Александр поразил створ ворот голкипера "Бреста" Бизота дальним ударом. Туром ранее Александр Головин отдал голевую передачу на юного партнера Бен-Сегира, который в том матче дебютировал в стартовом составе "Монако". На данный момент "Монако" идет четвертым в турнирной таблице Лиги 1.
Агент Головина: Саша хочет достигать максимальных целей
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев высказался о голе россиянина в матче 17-го тура чемпионата Франции с "Брестом" (1:0).
Фото: Global Look Press