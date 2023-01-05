– Еще когда Головин переходил в "Монако", я говорил, что это топ-клуб и все будет хорошо. Ясно, что назревает вопрос: сможет ли он? Но у меня другой вопрос: куда? Головин давно созрел для топ-клуба, но "Монако" – это и есть топ-клуб, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что Александр Головин перешел во французский футбольный клуб "Монако" летом 2018 года, сразу после чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. Сборная России на том мундиале дошла до стадии 1/4 финала, а Александр Головин был одним из лучших и ярких футболистов той команды. Контракт Головина с "Монако" действует до лета 2024 года. Последнее продление соглашение между игроком и клубом случилось в марте 2020 года. В текущем сезоне Александр провел за "Монако" 24 матча в трех турнирах (квалификация в Лигу чемпионов, групповой этап Лиги Европы и Лига 1), забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. До "Монако" Головин выступал только за московский ЦСКА, являясь воспитанником этого клуба.
Мостовой: Головин давно созрел для топ-клуба, но "Монако" – это и есть топ-клуб
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Global Look Press