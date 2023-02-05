Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
17:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Тоттенхэм
19:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.6X 4.1П2 1.79

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
Реал МадридНе начат
П1 4.9X 3.55П2 1.81
Жирона
18:15
ВаленсияНе начат
П1 2.28X 3.3П2 3.35
Реал Сосьедад
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.45X 4.5П2 7.8
Барселона
23:00
СевильяНе начат
П1 1.33X 5.4П2 9.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
14:30
НаполиНе начат
П1 7.8X 5П2 1.4
Торино
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.42X 3.2П2 3.2
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
П1 1.89X 3.55П2 4.4
Интер
22:45
МиланНе начат
П1 2.03X 3.55П2 4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
ВердерНе начат
П1 1.94X 3.75П2 3.85
Вольфсбург
19:30
БаварияНе начат
П1 5X 4.5П2 1.62

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
15:00
МонакоНе начат
П1 3.95X 3.6П2 1.96
Страсбург
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.19X 3.3П2 3.55
Лорьян
17:00
АнжеНе начат
П1 1.99X 3.5П2 4
Аяччо
17:00
НантНе начат
П1 2.85X 2.95П2 2.85
Осер
17:00
РеймсНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.03
Брест
19:05
ЛансНе начат
П1 4.7X 3.7П2 1.8
Марсель
22:45
НиццаНе начат
П1 1.72X 3.85П2 5
Реклама лига ставок Сделать ставку

Глеб - о возможном переходе Головина в "Боруссию": это будет шаг вперед в его карьере

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Барселоны" Александр Глеб высказался по поводу возможного перехода россиянина Александра Головина в дортмундскую "Боруссию".
Фото: Getty Images
- Безусловно, для Александра это будет шаг вперед в его карьере. "Боруссия" играет в хороший комбинационный футбол, это пойдет россиянину на пользу. Мне кажется, такой трансфер станет прогрессом в дальнейшем развитии Головина. – приводит мнение Глеба Metaratings.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что дортмундская "Боруссия" хочет видеть россиянина, которому в мае исполнится 27 лет, Александра Головина в своем команде. Также об этом сообщил агент футболиста. Атакующий хавбек с 2018 года выступает в Лиге 1 за "Монако". В этом сезоне под руководством бельгийского специалиста Филиппа Клемана атакующий хавбек стал один из ключевых игроком монегасков, забив 4 гола и отдав 6 ассистов в 29 встречах за клуб.

"Боруссия" из Дортмунда в текущем розыгрыше Бундеслиге располагается на 3 месте после 19 проведенных туров. Дортмундский коллектив имеет в своем активе 37 очков и отстает от лидирующего "Униона" на 2 балла.


Головин Глеб Монако Боруссия Д
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Хави: не беспокоюсь насчет того, наберет ли "Барселона" 100 очков за сезон. Наша цель - выиграть Ла Лигу
Агент – об интересе "Севильи" к Абаскалю: это фейковые новости
Спортдиректор "Баварии" – о тратах "Челси": это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы 3
Юсупов: "Сочи" - возрастная команда. Пока тяжело даётся подготовка
Глеб - о возможном переходе Головина в "Боруссию": это будет шаг вперед в его карьере
Родри: в лице Холанда у "Манчестер Сити" есть оружие для запугивания соперников
Чистяков: хотелось бы завоевать очередное чемпионство, и, конечно, звездочку на груди
Агент: неправда, что Азмун не хочет возвращаться в Россию
Абрахам – о победе над "Эмполи": мы выглядели как команда, которая может выиграть Серию А
Радченко: будем надеяться, что Азмун еще сумеет заиграть в Европе, но оставшееся время тает на глазах
Тен Хаг — о потасовке в матче с "Кристал Пэлас": игроки должны заступаться друг за друга
Чистяков: уход Ловрена — проблема для "Зенита"
Дубль Вейги принес "Сельте" победу над "Бетисом" в матче с семью голами
"Сассуоло" в большинстве обыграл "Аталанту" благодаря голу Лорьянте
Журналист Конур: "Галатасарай" заинтересован в аренде Пулишича