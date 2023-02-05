- Безусловно, для Александра это будет шаг вперед в его карьере. "Боруссия" играет в хороший комбинационный футбол, это пойдет россиянину на пользу. Мне кажется, такой трансфер станет прогрессом в дальнейшем развитии Головина. – приводит мнение Глеба Metaratings.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что дортмундская "Боруссия" хочет видеть россиянина, которому в мае исполнится 27 лет, Александра Головина в своем команде. Также об этом сообщил агент футболиста. Атакующий хавбек с 2018 года выступает в Лиге 1 за "Монако". В этом сезоне под руководством бельгийского специалиста Филиппа Клемана атакующий хавбек стал один из ключевых игроком монегасков, забив 4 гола и отдав 6 ассистов в 29 встречах за клуб.
"Боруссия" из Дортмунда в текущем розыгрыше Бундеслиге располагается на 3 месте после 19 проведенных туров. Дортмундский коллектив имеет в своем активе 37 очков и отстает от лидирующего "Униона" на 2 балла.
Глеб - о возможном переходе Головина в "Боруссию": это будет шаг вперед в его карьере
Экс-полузащитник "Барселоны" Александр Глеб высказался по поводу возможного перехода россиянина Александра Головина в дортмундскую "Боруссию".
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