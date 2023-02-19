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Чанов: если у Головина есть предложения от других клубов, то надо двигаться дальше

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Экс-наставник вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по поводу возможного ухода Александра Головина из "Монако".
Фото: Getty Images
- Интересно ли мне увидеть Головина в другой команде? Конечно, всегда хочется, чтобы наши футболисты играли в европейских командах, как можно топовее: "Баварии", "Барселоне", "Реале" и других. Вполне возможно, что Головина всё устраивает в "Монако". Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше, - приводит мнение Чанова Vprognoze.ru

Сегодня атакующий хавбек из России Александр Головин снова отметился забитым голом за "Монако". На этот раз игрок сборной России забил гол в ворота "Бреста" (2:1). Головин забивает уже второй матч Лиги 1 подряд. Ранее Александр поражал ворота "ПСЖ" в предыдущем туре (3:1). По итогам этих побед команда Филиппа Клемана забралась на 2-е место и отстает от "ПСЖ" ,находящегося на 1 месте, на 7 баллов. Общая статистика воспитанника ЦСКА за монегасков в текущем сезоне составляет 33 встречи во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и оформил 7 результативных передач. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Монако", за который Головин выступает с 2018 года, планирует договориться с Александром о пролонгации соглашения. Также интерес к кандидатуре игрока проявляет дортмундская "Боруссия".


Чанов Головин Монако
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