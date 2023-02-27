– Считаю, что Головин правильно поступил. Он играет постоянно, адаптировался, на хорошем счету там. У Саши хорошая пресса. От добра добра не ищут – наверное, потому и продлил, – цитирует Семина "Чемпионат".
27 февраля стало известно, что 26-летний Головин подписал продление контракта с "Монако" до конца сезона-2025/26. Официального подтверждения информации от монегасков не последовало. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника сборной России всерьез заинтересована дортмундская "Боруссия".
В нынешнем сезоне Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач за "Монако", за который он выступает с 2018 года. Рыночная стоимость уроженца Кемеровской области составляет 22 млн евро.
Семин – о продлении контракта Головина с "Монако": считаю, что он правильно поступил. От добра добра не ищут
Бывший наставник "Локомотива" и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение полузащитника Александра Головина продлить контракт с "Монако" до 2026 года.
Фото: ФК "Локомотив"