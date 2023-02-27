Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Звезда
0 - 2 0 2
Нижний НовгородЗавершен
Урал
1 - 0 1 0
Ростов2 тайм
П1 1.31X 4.22П2 9.74
Спартак
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 1.73X 3.95П2 5.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
23:00
ХетафеНе начат
П1 1.68X 3.65П2 5.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
ФиорентинаНе начат
П1 3.45X 3.2П2 2.27
Лацио
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.45X 4.6П2 7.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Семин – о продлении контракта Головина с "Монако": считаю, что он правильно поступил. От добра добра не ищут

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший наставник "Локомотива" и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение полузащитника Александра Головина продлить контракт с "Монако" до 2026 года.
Фото: ФК "Локомотив"
– Считаю, что Головин правильно поступил. Он играет постоянно, адаптировался, на хорошем счету там. У Саши хорошая пресса. От добра добра не ищут – наверное, потому и продлил, – цитирует Семина "Чемпионат".

27 февраля стало известно, что 26-летний Головин подписал продление контракта с "Монако" до конца сезона-2025/26. Официального подтверждения информации от монегасков не последовало. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника сборной России всерьез заинтересована дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач за "Монако", за который он выступает с 2018 года. Рыночная стоимость уроженца Кемеровской области составляет 22 млн евро.


Семин Монако Головин Лига 1
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Защитник "Рубина" Ширяев: я играл против Промеса и Мозеса. Не считаю их космического уровня футболистами
La Repubblica: Тьяго Мотта может сменить Индзаги на посту главного тренера "Интера"
Глушаков – о дебюте в "Пари НН": самое главное, что выиграли. С Комбаровым встретились, немного пообщались
Ибрагимович – о переговорах "Милана" и Леау по новому контракту: я снизил ради него зарплату. он хочет еще и мой дом?!
Семин: в "Зените" есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее всех конкурентов в РПЛ 4
Канчельскис: продление контракта с "Монако" – хорошая сделка для Головина
Агент Малкома и Клаудиньо: пока не знаю, хотели бы мои клиенты выступать за сборную России или нет 1
Meu Timao: чемпион России в составе ЦСКА Жо завершил карьеру
В дебютном матче Глушакова "Пари НН" уверенно обыграл "Звезду" Комбарова 1
"Урал" – "Ростов": стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России
Юран: нынешняя молодежь разбалованная. Игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира 2
Поттер – о критике в свой адрес: я принимаю ее. В данный момент мы мучаемся – и это моя ответственность
Marca: Месси, Скалони и Мартинес получат награды на церемонии The Best 1
Мостовой: все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. Он причастен к победам ЦСКА, но все знают как 8
Семин – о продлении контракта Головина с "Монако": считаю, что он правильно поступил. От добра добра не ищут