Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Болгария
0 - 1 0 1
Черногория2 тайм
П1 75X 7П2 1.12
Гибралтар
22:45
ГрецияНе начат
П1 35X 12П2 1.07
Швеция
22:45
БельгияНе начат
П1 3.6X 3.35П2 2.14
Франция
22:45
НидерландыНе начат
П1 1.7X 4.1П2 5.2
Молдова
22:45
Фарерские островаНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3.1
Сербия
22:45
ЛитваНе начат
П1 1.07X 13П2 30
Австрия
22:45
АзербайджанНе начат
П1 1.24X 6.4П2 12
Чехия
22:45
ПольшаНе начат
П1 2.27X 3.25П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Павлюченко: Головин не затерялся бы в АПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко поделился своими соображения по поводу возможного перехода Александра Головина в другую европейскую лигу.
Фото: Getty Images
- Головин уже адаптирован к европейскому футболу, он много лет выступает за «Монако», сейчас стал лидером команды. Какой следующий шаг? Да никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно, - приводит мнение Павлюченко "РБ Спорт".

Атакующий хавбек Александр Головин выступает во французской лиге, защищая цвета "Монако" с 2018 года. Тогда футболист сумел своей игрой на ЧМ-2018 и еврокубках за ЦСКА обратить внимание не только монегасков, которые в итоге отдали за россиянина 30 млн евро (самый дорогой трансфер российского игрока в истории), но и итальянского "Ювентуса" и лондонского "Челси". С 2018 года Головин провел в Лиге 1 129 встречу, в которых ему удалось забить 20 голов и еще 26 раз ассистировать своим партнерам.

Руководство "Монако" удовлетворено выступлением Александра и недавно пролонгировало с ним договор до лета 2026 года. В этом сезон на счету полузащитника 6+6 по системе гол плюс пас в 26 поединках французского первенства. Этой зимой на руках у Головина было предложение от "Боруссии" Дортмунд, но он принял решение отклонить его.


Павлюченко Монако Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хлусевич – о сборной России: у каждого из нас есть мотивация. Мы играем за цвета, за гимн, за герб!
Кан – об увольнении Нагельсманна: после ЧМ "Бавария" играла менее успешно и менее привлекательно
Смолов: я в 36 лет готов закончить, а потом пусть играет Тюкавин
Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: мы не интересуемся Фульхенсио
"Наполи" намерен предложить Спаллетти новый контракт на улучшенных условиях
"Крылья Советов" разгромили сборную Медиалиги в благотворительном матче
Генсек РФС Митрофанов: это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить 1
Павлюченко: Головин не затерялся бы в АПЛ 3
Официально: "Бавария" уволила Нагельсманна, Тухель – новый главный тренер 8
Мостовой: работу Карпина нельзя назвать удовлетворительной. Мы не можем забить гол даже командам из восьмого десятка 3
В Минспорта РФ объяснили низкую посещаемость матчей РПЛ недостаточной работой клубов с болельщиками 6
Официально: сборная Шотландии продлила контракт с главным тренером Кларком до 2026 года
Фабрицио Романо: "Бавария" объявила Нагельсманну об отставке в присутствии агентов
Уткин: был ли Зиньковский единственным светлым пятном? Конечно, был. Только у него крашеные волосы! 1
WhoScored: Месси – лидер Топ-5 лиг Европы по попаданиям в каркас ворот в текущем сезоне