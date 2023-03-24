- Головин уже адаптирован к европейскому футболу, он много лет выступает за «Монако», сейчас стал лидером команды. Какой следующий шаг? Да никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно, - приводит мнение Павлюченко "РБ Спорт".
Атакующий хавбек Александр Головин выступает во французской лиге, защищая цвета "Монако" с 2018 года. Тогда футболист сумел своей игрой на ЧМ-2018 и еврокубках за ЦСКА обратить внимание не только монегасков, которые в итоге отдали за россиянина 30 млн евро (самый дорогой трансфер российского игрока в истории), но и итальянского "Ювентуса" и лондонского "Челси". С 2018 года Головин провел в Лиге 1 129 встречу, в которых ему удалось забить 20 голов и еще 26 раз ассистировать своим партнерам.
Руководство "Монако" удовлетворено выступлением Александра и недавно пролонгировало с ним договор до лета 2026 года. В этом сезон на счету полузащитника 6+6 по системе гол плюс пас в 26 поединках французского первенства. Этой зимой на руках у Головина было предложение от "Боруссии" Дортмунд, но он принял решение отклонить его.
Павлюченко: Головин не затерялся бы в АПЛ
Экс-форвард сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко поделился своими соображения по поводу возможного перехода Александра Головина в другую европейскую лигу.
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