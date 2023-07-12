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Головин — о переходе Кузяева в "Гавр": надеюсь, Далер сможет себя проявить и стать заметным игроком Лиги 1

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Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал переход хавбека Далера Кузяева в "Гавр".
Фото: Getty Images
"Надеюсь, что Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в Лиге 1", — сказал Головин.

30-летний Кузяев подписал контракт с новичком чемпионата Франции на два года. "Гавр" в прошлом сезоне выиграл Лигу 2 и автоматически получил повышение до элитного дивизиона Франции.

Последние шесть сезонов Кузяев выступал за "Зенит", с которым выиграл шесть трофеев.

Источник: "Чемпионат".


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