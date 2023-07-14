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Месси отписался от "ПСЖ" в соцсетях

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Аргентинский нападающий Лионель Месси отписался от "ПСЖ" в социальных сетях. Он это сделал после того, как покинул французский клуб.
Фото: Goal.com
Месси покинул "ПСЖ" по окончании завершившегося сезона. У него истёк контракт с французским клубом.

Примечательно, что Месси сохранил подписки на обновления "Барселоны", "Челси", "Манчестер Сити" и аргентинского "Ньэллс Олд Бойз".

Следующей командой Месси станет американский "Интер Майами". Аргентинец уже прилетел в США. Ожидается, что в ближайшее время его официально представят в качестве новичка команды.


Лига 1 ПСЖ Месси
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