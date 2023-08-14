– Первый матч сезона, важно было стартовать с победы. Игра получилась непростой. Ошибки были как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. Мы первыми пропустили, потом позволили "Клермону" сделать счет 2:2. Но главное, что удалось довести дело до победы и набрать три очка. Мы забили четыре гола – полагаю, болельщики могут быть этим довольны.
Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо, – цитирует Головина "Чемпионат".
13 августа "Монако" начал новый розыгрыш чемпионата Франции с волевой победы в гостях над "Клермоном" со счетом 4:2. Полузащитник сборной России Александр Головин появился в стартовом составе и провел на поле 86 минут, не отличившись результативными действиями. Вместо него на замену монегасков вышел сенегальский нападающий Крепин Диатта. В следующем туре французской Лиги 1 "Монако" на своем поле примет "Страсбур", который в 1-м туре дома обыграл "Лион" (2:1).
Головин – о волевой победе над "Клермоном": ошибки можно объяснить тем, что сезон только начинается
Полузащитник "Монако" Александр Головин объяснил победу в выездном матче над "Клермоном" (4:2) в стартовом туре чемпионата Франции.
Фото: ФК "Монако"