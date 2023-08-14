Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
2 - 0 2 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.3X 6П2 10

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
Алавес2 тайм
П1 1.33X 4.5П2 15
Атлетико
22:30
ГранадаНе начат
П1 1.35X 5.6П2 9.2
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Головин – о волевой победе над "Клермоном": ошибки можно объяснить тем, что сезон только начинается

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Монако" Александр Головин объяснил победу в выездном матче над "Клермоном" (4:2) в стартовом туре чемпионата Франции.
Фото: ФК "Монако"
– Первый матч сезона, важно было стартовать с победы. Игра получилась непростой. Ошибки были как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. Мы первыми пропустили, потом позволили "Клермону" сделать счет 2:2. Но главное, что удалось довести дело до победы и набрать три очка. Мы забили четыре гола – полагаю, болельщики могут быть этим довольны.

Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо, – цитирует Головина "Чемпионат".

13 августа "Монако" начал новый розыгрыш чемпионата Франции с волевой победы в гостях над "Клермоном" со счетом 4:2. Полузащитник сборной России Александр Головин появился в стартовом составе и провел на поле 86 минут, не отличившись результативными действиями. Вместо него на замену монегасков вышел сенегальский нападающий Крепин Диатта. В следующем туре французской Лиги 1 "Монако" на своем поле примет "Страсбур", который в 1-м туре дома обыграл "Лион" (2:1).


Монако Клермон Лига 1 Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится