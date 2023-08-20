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Отец Кузяева – о дебютном забитом мяче сына за "Гавр": гол красивый, но больше меня порадовала команда

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Адьям Кузяев, отец российского полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, отреагировал на дебютный гол своего сына в чемпионате Франции.
Фото: ФК "Гавр"
— Гол забил красивый, но больше меня порадовала команда. Несмотря на поражение, они старались играть в добротный футбол, потихоньку начинает приходить взаимопонимание, — цитирует Кузяева "Матч ТВ".

Сегодня, 20 августа, "Гавр" в рамках второго тура чемпионата Франции по футболу дома сыграл против "Бреста". Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2. Примечательно, что в составе "Гавра" единственный мяч в свой актив записал российский полузащитник Далер Кузяев. Он отметился голом на 52 минуте.

30-летний Далер Кузяев этим летом перешел во французский "Гавр" на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2025 года.


Кузяев Гавр Лига 1 Брест
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