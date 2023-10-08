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Головин – о награде лучшему игроку "Монако" в сентябре: главное – успехи команды

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин объяснил победу над "Реймсом" (3:1) в гостевом матче 8-го тура Лиги 1 и получение награды лучшего футболиста монегасков по итогам сентября.
Фото: ФК "Монако"
– В первом тайме была примерно равная игра, но нам очень помог гол перед самым перерывом. Плюс потом 2 быстрых мяча в самом начале второй половины. В принципе, вот этот отрезок матча все и решил. Потом были еще моменты, которые мы могли реализовать. Поэтому, конечно, победу можно назвать вполне заслуженной.

Награда лучшему игроку "Монако" в сентябре по версии болельшиков? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное – это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. Кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение, – цитирует слова 27-летнего россиянина "СЭ".

Полузащитник сборной России Александр Головин удостоился звания лучшему футболисту "Монако" по итогам сентября. В первом месяце осени 27-летний хавбек забил 2 мяча и сделал голевую передачу в трех матчах чемпионата Франции.

Накануне "Монако" одержал победу в гостевом матче 8-го тура чемпионата Франции над "Реймсом" и вернулся на верхнюю строчку в таблице Лиги 1. Игра состоялась в Реймсе на стадионе "Огюст Делон" и завершилась со счетом 3:1 (1:0) в пользу монегасков. На 42-й минуте Якобс вывел гостей вперед. На 46-й минуте Балоган удвоил счет. Спустя 3 минуты Бен Йеддер сделал преимущество "Монако" разгромным. На 57-й минуте Теума реализовал пенальти, размочив счет - 1:3.

Российский полузащитник Александр Головины вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменен на 73-й минуте. После 8-ми сыгранных туров "Монако" набрал 17 очков и поднялся на 1-е место в чемпионате Франции. "Реймс" с 13 очками остался на 4-й строчке в таблице Лиги 1.


Монако Головин Лига 1 Реймс
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