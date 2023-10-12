– Цифр называть не буду, потому что это некорректно по отношению к клубу. Но, действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю, — цитирует Кузяева "Чемпионат".
30-летний Далер Кузяев минувшим летом покинул стан петербургского "Зенита", так как его трудовой договор с сине-бело-голубыми подошел к концу. В июле российский футболист подписал контракт с французским "Гавром". С новой командой хавбек закончил соглашение, рассчитанное до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в восьми матчах темно-синих. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.
Кузяев: ради перехода в "Гавр" пришлось пойти на сокращение по зарплате
Полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев рассказал о том, что он пошел на существенное понижение зарплаты ради переезда в Европу.
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