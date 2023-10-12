Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Латвия
19:00
АрменияНе начат
Хорватия
21:45
ТурцияНе начат
Беларусь
21:45
РумынияНе начат
Кипр
21:45
НорвегияНе начат
Испания
21:45
ШотландияНе начат
Албания
21:45
ЧехияНе начат
Фарерские острова
21:45
ПольшаНе начат
Андорра
21:45
КосовоНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
КамерунНе начат
Грузия
19:00
ТаиландНе начат
Швеция
20:00
МолдоваНе начат

Кузяев: ради перехода в "Гавр" пришлось пойти на сокращение по зарплате

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев рассказал о том, что он пошел на существенное понижение зарплаты ради переезда в Европу.
Фото: Getty Images
– Цифр называть не буду, потому что это некорректно по отношению к клубу. Но, действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю, — цитирует Кузяева "Чемпионат".

30-летний Далер Кузяев минувшим летом покинул стан петербургского "Зенита", так как его трудовой договор с сине-бело-голубыми подошел к концу. В июле российский футболист подписал контракт с французским "Гавром". С новой командой хавбек закончил соглашение, рассчитанное до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в восьми матчах темно-синих. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.


Гавр Кузяев Лига 1 Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится