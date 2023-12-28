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Григорян: Головин – лучший российский игрок 2023 года

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Футбольный тренер Александр Григорян назвал российского легионера "Монако" Александра Головина лучшим российским футболистом года.
Фото: Getty Images
"Головин – лидер "Монако", мы понимаем, что чемпионат Франции на очень приличном уровне. Я могу согласиться с тем, что в 2023 году Головин был лучшим игроком. Если делать такую номинацию, то приз надо отдать ему", – цитирует Григоряна источник.

В текущем сезоне в составе "Монако" Головин оформил 5+2 в 15-ти матчах. Трижды подряд россиянин был признан болельщиками игроком месяца в клубе. Также Головин неоднократно был номинирован лигой на приз "Игроку месяца" и вошел в символическую сборную первого круга Лиги 1 по версии нескольких французских СМИ.

Источник: "Metaraitings"

Лига 1 Монако Головин Григорян
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