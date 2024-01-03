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Аршавин: Головин - лучший игрок России в 2023-м году

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Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин назвал игрока года в России.
Фото: "Чемпионат"
"Если брать не у нас, то лучший - Александр Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в "Монако", - приводит слова Аршавина источник.

Александр Головин выступает в чемпионате Франции в составе "Монако" с 2018-го года. В текущем сезоне россиянин забил в 15 матчах Лиши 1 5 голов и записал на свой счет две результативные передачи. Головин был признан болельщиками "Монако" лучшим игроком команды по итогам первой половины сезона.

Источник: ТАСС

Головин Аршавин Монако
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