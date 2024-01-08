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Отец Кузяева: Далер не думает о переходе в более сильный клуб Франции

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Адьям Кузяев, отец полузащитника “Гавра” Далера Кузяева, заявил о том, что его сын не думает о переходе в более сильный французский клуб.
Фото: Getty Images
— О переходе в более сильный клуб Франции он не думает? Нет, он сосредоточен на “Гавре”, — приводит слова Кузяева-старшего “Матч ТВ”.

30-летний Далер Кузяев стал игроком “Гавра” в июле 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Франции рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 18 матчах. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча.

Кузяев Гавр Лига 1
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