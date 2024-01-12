"Сейчас Александр — ключевой игрок. Он на пике формы, и не зря его включили в символическую сборную. Головину не стоит переходить в более сильный клуб. Александр не потянет уровень того же ПСЖ. Оптимальный вариант — дальше бороться за титулы в "Монако", - приводит слова Бубнова источник.
В первой половине сезона Александр Головин провел в футболке "Монако" 15 матчей в Лиге 1. Россиянин записал на свой счет 5 голов и отдал 2 голевые передачи. По итогам первого круга Головин был признан лучшим футболистом "Монако", а также вошел в символическую сборную первого круга чемпионата Франции по версии L’Equipe.
Источник: "Sportbox"
Бубнов: Головин не потянет уровень ПСЖ
Футбольный эксперт Александр Бубнов посоветовал полузащитнику Александру Головину оставаться в "Монако".
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