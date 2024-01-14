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"Гавр" победил "Лион". У Кузяева - ассист

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В матче 18-го тура чемпионата Франции "Гавр" на своем поле одержал победу над "Лионом".
Фото: Getty Images
Французский "Гавр", в составе которого выступает российский полузащитник Далер Кузяев, переиграл "Лион" в матче внутреннего чемпионата. Хозяева открыли счет в матче усилиями Готье Льориса. Эммануэл Сабби удвоил преимущество в начале второго тайма, однако, спустя 4 минуты капитан "Лиона" Александр Ляказетт сократил отставание.

Защитник "Гавра" Кристофер Опери после голевой передачи Кузяева установил окончательный счет. "Лион" заканчивал матч с 8-ю полевыми игроками на поле. Защитники команды Джейк О'Брайен и Дуе Чалета-Цар получили прямые красные карточки.

Благодаря победе "Гавр" закрепился на 11-й строчке и оторвался от идущего 12-м "Монпелье" на 4 очка. "Лион" с 16-ю очками в 18-ти матчах вновь опустился в зону вылета.

Гавр - Лион 3 - 1

Чемпионат Франции

18 тур

Голы: Льорис, 18, Сабби, 50, Опери, 62 - Ляказетт, 54.

"Гавр": Дема, Него (Нгура, 85), Санганте, Льорис, Кенку, Опери, Кузяев (Алиуи, 70), Таргаллин (Мбемба, 85), Кешта, Казимир (Эль-Хаджам, 85), Сабби (Жужу, 70).

"Лион": Антони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Толиссо, Мэйтленд-Найлз (Фофана, 70), Какре, Шерки, Диегу Морейра (Кумбеди, 32), Ляказетт.

Предупреждения: Опери, 87.

Удаление: О'Брайен, 30, Чалета-Цар, 90.

Гавр Лион Лига 1 Кузяев
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