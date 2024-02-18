"Манчестер Сити" сделает попытку подписать соглашение с 25-летним вингером "ПСЖ" Килианом Мбаппе, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "горожан" планирует предложить Мбаппе высокую заработную плату, превышающую условия, предлагаемые ему мадридским "Реалом". Сообщается, что французский нападающий недоволен текущим предложением мадридцев.
Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в июне 2024 года, летом он сможет перейти в любую команду без трансферной компенсации и уже имеет право вести переговоры и подписывать отложенный контракт с другими клубами.
Источник: Bola Sport
Bola Sport: в трансферную гонку за Мбаппе включился "Манчестер Сити"
По данным СМИ, руководство "Манчестер Сити" попытается перехватить у "Реала" трансфер вингера "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
Фото: AFP